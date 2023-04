Runner morto in Trentino | la famiglia denuncerà Provincia e Stato

(Di sabato 8 aprile 2023) Ladi Andrea Papi, il ragazzo di 26 annia causa dell'aggressione da parte di un orso nei boschi sopra Caldes, ha annunciato l'intenzione di denunciare laautonoma di Trento e loper aver reintrodotto gli orsi in. Lo riporta il T quotidiano, citando la madre del giovane. La, informa il giornale, si è già affidata a dei legali. L'intenzione è contestare le modalità con cui èmesso in campo il progetto Life Ursus, senza un referendum consultivo tra la popolazione della zona.

La famiglia di Andrea Papi, il ragazzo di 26 annia causa dell'aggressione da parte di un orso nei boschi sopra Caldes, ha annunciato l'... leggi anche Trentino, secondo autopsiaAndrea ...La famiglia di Andrea Papi, ildi 26 anni ucciso mercoledì da un orso mentre stava facendo una seduta di allenamento sui ... "Hanno voluto ile ora c'è. Saranno gli avvocati a parlare per ...TRENTO . La famiglia di Andrea Papi, ildi 26 annia causa dell'aggressione da parte di un orso nei boschi sopra Caldes, ha annunciato l'intenzione di denunciare la Provincia autonoma di Trento e lo Stato per aver reintrodotto ...

L'intenzione è contestare le modalità con cui è stato messo in campo il progetto Life Ursus in Trentino, senza un referendum consultivo tra la popolazione della zona.Andrea Papi aveva 26 anni. Appassionato di corsa in montagna si era appena laureato in Scienze motorie. La madre: “Hanno voluto il morto, ora ce l’hanno” ...