Runner aggredito, animalisti in pressing sul governo per tenere in vita l'orso: «Evitiamo lo spirito di vendetta»

All'indomani della decisione della provincia di Trento, si allarga il fronte degli animalisti che chiede di tenere in vita l'orso che ha aggredito e ucciso Andrea Papi, il 26enne trovato morto in un bosco della valle di Sole, in Trentino. Ieri il presidente della provincia, Maurizio Fugatti, ha firmato un'ordinanza con cui dispone «la rimozione di un orso pericoloso per l'incolumità e la sicurezza pubblica». Una decisione indispensabile, secondo le autorità locali. Sbagliata, secondo la galassia animalista. E in queste ore si moltiplicano le sigle di associazioni che chiedono al governo di intervenire per fermare l'abbattimento dell'orso responsabile della morte di Papi. Tra i primi a sollevare la questione ci sono gli attivisti dell'Organizzazione internazionale ...

