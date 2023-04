Rugby Seven: Singapore 7s, Sudafrica, Irlanda e USA, pesanti ko in chiave Olimpiadi (Di sabato 8 aprile 2023) Si è disputata la prima giornata della tappa di Singapore delle World Rugby Sevens Series e si sono decisi gli accoppiamenti per i playoff che si disputeranno a partire da questa notte. Quarti di finale che saranno: Samoa-Uruguay, Argentina-Australia, Francia-Fiji e Nuova Zelanda-Gran Bretagna. Eliminate Sudafrica, Irlanda e USA, che così perderanno molti punti nella corsa a Parigi 2024. Nella pool A ottimo avvio dell’Australia, che lascia a secco il Sudafrica nel match d’esordio imponendosi per 19-0. Netto successo anche per la Nuova Zelanda che liquida la pratica Hong Kong con un rotondo 47-0. Si rifanno i Blitzbokke nel secondo match, dove superano Hong Kong 31-12, mentre la Nuova Zelanda non lascia scampo all’Australia imponendo 24-12. Infine, l’Australia stacca il biglietto per i ... Leggi su oasport (Di sabato 8 aprile 2023) Si è disputata la prima giornata della tappa didelle Worlds Series e si sono decisi gli accoppiamenti per i playoff che si disputeranno a partire da questa notte. Quarti di finale che saranno: Samoa-Uruguay, Argentina-Australia, Francia-Fiji e Nuova Zelanda-Gran Bretagna. Eliminatee USA, che così perderanno molti punti nella corsa a Parigi 2024. Nella pool A ottimo avvio dell’Australia, che lascia a secco ilnel match d’esordio imponendosi per 19-0. Netto successo anche per la Nuova Zelanda che liquida la pratica Hong Kong con un rotondo 47-0. Si rifanno i Blitzbokke nel secondo match, dove superano Hong Kong 31-12, mentre la Nuova Zelanda non lascia scampo all’Australia imponendo 24-12. Infine, l’Australia stacca il biglietto per i ...

