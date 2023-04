Rugby, Challenge Cup: Treviso nella storia! Soffre, lotta, batte Cardiff e vola in semifinale (Di sabato 8 aprile 2023) Si è concluso il quarto di finale di Challenge Cup, con in campo a Monigo la Benetton Treviso e il Cardiff. Sfida che valeva un posto in semifinale, obiettivo mai raggiunto da un club italiano, e che si è disputata sotto la pioggia a Treviso. Ecco come è andata. Avvio subito in salita per la Benetton Treviso, che commette subito un fallo e manda Cardiff sulla piazzola dopo un minuto di gioco e Priestland mette i primi punti per lo 0-3 iniziale. Al 3’ bellissimo buco creato da Menoncello, ma nulla di fatto. Insiste la Benetton, trova un fallo e Umaga va sulla piazzola per il 3-3. Gioca bene Treviso adesso, con Umaga, Smith e Menoncello che mettono in difficoltà la difesa gallese e al 12’ ancora un fallo degli ospiti e Umaga manda ... Leggi su oasport (Di sabato 8 aprile 2023) Si è concluso il quarto di finale diCup, con in campo a Monigo la Benettone il. Sfida che valeva un posto in, obiettivo mai raggiunto da un club italiano, e che si è disputata sotto la pioggia a. Ecco come è andata. Avvio subito in salita per la Benetton, che commette subito un fallo e mandasulla piazzola dopo un minuto di gioco e Priestland mette i primi punti per lo 0-3 iniziale. Al 3’ bellissimo buco creato da Menoncello, ma nulla di fatto. Insiste la Benetton, trova un fallo e Umaga va sulla piazzola per il 3-3. Gioca beneadesso, con Umaga, Smith e Menoncello che mettono in difficoltà la difesa gallese e al 12’ ancora un fallo degli ospiti e Umaga manda ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... theScientist__1 : RT @abuongi: #Rugby @BenettonRugby beats @Cardiff_Rugby 27-23 and goes to the @ChallengeCup_ semifinals Che impresa di Treviso! Batte Card… - PaoloBertuzzo : RT @abuongi: #Rugby @BenettonRugby beats @Cardiff_Rugby 27-23 and goes to the @ChallengeCup_ semifinals Che impresa di Treviso! Batte Card… - abuongi : #Rugby @BenettonRugby beats @Cardiff_Rugby 27-23 and goes to the @ChallengeCup_ semifinals Che impresa di Treviso!… - RugbyTreviso_ : RT @Rugbymeet: Benetton Rugby: a Monigo arriva Cardiff, obiettivo semifinale Formazione confermata, Stadio tutto esaurito #BENvCAR #Challen… - Rugbymeet : Benetton Rugby: a Monigo arriva Cardiff, obiettivo semifinale Formazione confermata, Stadio tutto esaurito #BENvCAR… -