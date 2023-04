Rugby, Benetton Treviso in semifinale di Challenge Cup: prima volta per un club italiano (Di sabato 8 aprile 2023) Per la prima volta nella storia un club italiano è nelle semifinali di una coppa europea di Rugby. A compiere quest’impresa è stato il Benetton Treviso, che oggi, davanti a 5.000 tifosi, ha battuto i gallesi del Cardiff, per 27-23, nel match valido per i quarti di finale della Challenge Cup, competizione di livello equivalente all’Europa League nel calcio. Per i veneti sono andati a segno Smith (meta), Lamaro (meta), Watson (meta), Umaga (2 trasformazioni e 2 piazzati) e Albornoz (una trasformazione). Il prossimo avversario di Treviso sarà il Tolone di Sergio Parisse, che oggi ha battuto 48-23 il Lione: in palio ci sarà un posto in finale. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 aprile 2023) Per lanella storia unè nelle semifinali di una coppa europea di. A compiere quest’impresa è stato il, che oggi, davanti a 5.000 tifosi, ha battuto i gallesi del Cardiff, per 27-23, nel match valido per i quarti di finale dellaCup, competizione di livello equivalente all’Europa League nel calcio. Per i veneti sono andati a segno Smith (meta), Lamaro (meta), Watson (meta), Umaga (2 trasformazioni e 2 piazzati) e Albornoz (una trasformazione). Il prossimo avversario disarà il Tolone di Sergio Parisse, che oggi ha battuto 48-23 il Lione: in palio ci sarà un posto in finale. SportFace.

