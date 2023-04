Rugby 7s, World Series Singapore 2023: per Sudafrica, Irlanda ed USA pesanti ko in chiave Olimpiadi (Di sabato 8 aprile 2023) Si è disputata la prima giornata della tappa di Singapore delle World Rugby Sevens Series e si sono decisi gli accoppiamenti per i playoff che si disputeranno a partire da questa notte. Quarti di finale che saranno: Samoa-Uruguay, Argentina-Australia, Francia-Fiji e Nuova Zelanda-Gran Bretagna. Eliminate Sudafrica, Irlanda e USA, che così perderanno molti punti nella corsa a Parigi 2024. Nella Pool A ottimo avvio dell’Australia, che lascia a secco il Sudafrica nel match d’esordio imponendosi per 19-0. Netto successo anche per la Nuova Zelanda che liquida la pratica Hong Kong con un rotondo 47-0. Si rifanno i Blitzbokke nel secondo match, dove superano Hong Kong 31-12, mentre la Nuova Zelanda non lascia scampo all’Australia imponendo 24-12. Infine, l’Australia stacca il ... Leggi su oasport (Di sabato 8 aprile 2023) Si è disputata la prima giornata della tappa didelleSevense si sono decisi gli accoppiamenti per i playoff che si disputeranno a partire da questa notte. Quarti di finale che saranno: Samoa-Uruguay, Argentina-Australia, Francia-Fiji e Nuova Zelanda-Gran Bretagna. Eliminatee USA, che così perderanno molti punti nella corsa a Parigi 2024. Nella Pool A ottimo avvio dell’Australia, che lascia a secco ilnel match d’esordio imponendosi per 19-0. Netto successo anche per la Nuova Zelanda che liquida la pratica Hong Kong con un rotondo 47-0. Si rifanno i Blitzbokke nel secondo match, dove superano Hong Kong 31-12, mentre la Nuova Zelanda non lascia scampo all’Australia imponendo 24-12. Infine, l’Australia stacca il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... onrugby_it : I padroni di casa in uno dei momenti più attesi verso l’evento iridato - onrugby_it : Mediana, centri e triangolo allargato: a che punto sono le gerarchie azzurre in vista della campagna di Francia - onrugby_it : Francia: Bernard Laporte consulente tecnico per la Rugby World Cup 2023? - onrugby_it : Il giovane pilone sinistro ha di fatto compromesso le sue residue possibilità di partecipare al mondiale - Italian_Rugby : RT @carborugbyyy: Fischetti, Ferrari e L Cannone nel world XV contro i Barbarians! Notizie che scaldano il cuore ? -