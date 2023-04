Roubaix donne | Jackson regina a 34 anni Sorpresa Ragusa | è seconda

(Di sabato 8 aprile 2023) Alison, semplicemente, non ci crede. Ha 34, è nata a Vermilion, è canadese. Corre per la Ef - la squadra americana che al maschile conta su Alberto Bettiol - e prima di oggi aveva vinto ...

Corre per la Ef - la squadra americana che al maschile conta su Alberto Bettiol - e prima di oggi aveva vinto sette corse, nessuna neanche lontanamente paragonabile alla Parigi-Roubaix. Ma tante altre potranno essere protagoniste tra cui Elisa Balsamo (Trek - Segafredo), Elise Chabbey (Canyon//SRAM). Nell'albo d'oro della Parigi-Roubaix donne compariono i nomi di Elizabeth Deignan.

La Parigi Roubaix non è mai banale. La terza edizione della regina delle classiche donne regala emozioni fino sotto il traguardo quando, nel velodromo André-Pétrieux, sfreccia Alison Jackson (EF Education-TIBCO-SVB). Nella terza edizione dell'Inferno del Nord al femminile si impone a sorpresa, in una volata ristretta, la canadese della Ef.