Rosanna Catizzone | età | figli | lavoro e vita privata della compagna di Michele Cucuzza

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 8 aprile 2023)è un medico estetico, è specializzata in Oncologia medica. La sua carriera finora è stata piuttosto rosea. La donna è sentimentalmente legata a: giornalista, conduttore radiofonico e presentatore televisivo. Conosciamo meglio, la donna che è riuscita a far breccia nel cuore di, età e altre curiositàè un medico estetico, con specializzazione in Oncologia medica. In passato è stata presidente dell’Aidme (Accademia Italiana di Medicina Estetica). Riguardo la suanon si sa molto, questo perchéè una donna piuttosto ...