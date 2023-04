Rooney | il sogno nel cassetto è… diventare pugile | la rivelazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorSport : ?? Rivelazione #Rooney 'Quando è ubriaco mi parla di un sogno proibito' #PremierLeague #CorrieredelloSport - sportli26181512 : Rivelazione Rooney: 'Quando è ubriaco mi parla di un sogno proibito': Un famoso promoter inglese svela un retroscen… -

Wayneè stato una bandiera del Manchester United, con cui ha vinto praticamente tutto in Inghilterra e nel mondo. Ci sarebbe però ancora unche l'ex attaccante, oggi allenatore del DC United, ...Non il suo gol più bello, ma è a suo modo storico: superati, Kaka ed Eto'o per gol in Champions League a soli 22 anni. E' finita Neanche per. Al 49 Gundogan con un mancino in diagonale ...Mara ha optato per un vestito drappeggiato di Alexander McQueen Autunno Inverno 2008, mentre ... Da Margot Robbie a Jessica Chastain, sul red carpet trionfano strass e abiti daCon la ...

Rivelazione Rooney: "Quando è ubriaco mi parla di un sogno proibito" Corriere dello Sport

Wayne Rooney è stato una bandiera nel mondo del calcio ed in particolare del Manchester United, con cui ha vinto praticamente tutto in Inghilterra e nel mondo ...Un famoso promoter inglese svela un retroscena sull'ex campione del Manchester United: "Non so mai se lo dice veramente o solo perché ha bevuto" ...