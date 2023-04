Roma, zio ‘orco’ violenta le nipotine: ‘Venite da me, vi aiuto con i compiti’ (Di sabato 8 aprile 2023) Avrebbe dovuto solo prendersi cura di loro, aiutarle nei compiti, in quei problemi di matematica e fisica. Lui, che lavorava come ingegnere, sotto la ‘maschera’ di zio premuroso e attento, in realtà, nascondeva un altro obiettivo. E terribile: avvicinare le sue due nipotine, all’epoca dei fatti ancora minorenni, e violentarle. Ora l’uomo Romano, di 57 anni, è sotto processo con l‘accusa di violenza sessuale aggravata, commessa su minori. Le violenze sulle nipotine a Roma Due le nipotine, sempre la stessa scusa, a distanza di tempo. L‘aiuto con i compiti, quelle ripetizioni trasformate in un incubo. Alla più piccola, come spiega Il Messaggero, avrebbe mostrato prima dei filmati pornografici, poi l’avrebbe violentata. Quei video servivano quasi da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 8 aprile 2023) Avrebbe dovuto solo prendersi cura di loro, aiutarle nei compiti, in quei problemi di matematica e fisica. Lui, che lavorava come ingegnere, sotto la ‘maschera’ di zio premuroso e attento, in realtà, nascondeva un altro obiettivo. E terribile: avvicinare le sue due, all’epoca dei fatti ancora minorenni, erle. Ora l’uomono, di 57 anni, è sotto processo con l‘accusa di violenza sessuale aggravata, commessa su minori. Le violenze sulleDue le, sempre la stessa scusa, a distanza di tempo. L‘con i compiti, quelle ripetizioni trasformate in un incubo. Alla più piccola, come spiega Il Messaggero, avrebbe mostrato prima dei filmati pornografici, poi l’avrebbeta. Quei video servivano quasi da ...

