Roma violenta | uomo accoltellato a Pineta Sacchetti durante una lite

Roma – Un uomo è grave, ricoverato in codice rosso al Policlinico Gemelli, dopo essere stato accoltellato durante una lite nei pressi di un supermercato in via della Pineta Sacchetti a Roma. I poliziotti del commissariato Borgo, intervenuti sul posto dopo la segnalazione del titolare dell'attività commerciale, hanno arrestato l'aggressore, un cittadino nigeriano con precedenti di polizia. (fonte Adnkronos)

