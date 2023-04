Roma, va a caccia di Gratta e Vinci: un 40enne rapina due tabaccherie in poche ore (Di sabato 8 aprile 2023) Alla caccia di Gratta e Vinci. I poliziotti hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 40enne con l’accusa di rapina. Gli accertamenti degli investigatori di Porta Maggiore hanno preso il via dopo due rapine effettuate nello stesso giorno, a distanza di poche ore ai danni di altrettante tabaccherie. E hanno portato all’individuazione del responsabile in breve tempo. Due rapine alle tabaccherie per i Gratta e Vinci L’uomo, un 40enne di Latina, in entrambe le circostanze, dietro la minaccia di un coltello, si era fatto consegnare dai titolari interi pacchi di biglietti di varie lotterie istantanee Gratta e ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 8 aprile 2023) Alladi. I poliziotti hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di uncon l’accusa di. Gli accertamenti degli investigatori di Porta Maggiore hanno preso il via dopo due rapine effettuate nello stesso giorno, a distanza diore ai danni di altrettante. E hanno portato all’individuazione del responsabile in breve tempo. Due rapine alleper iL’uomo, undi Latina, in entrambe le circostanze, dietro la minaccia di un coltello, si era fatto consegnare dai titolari interi pacchi di biglietti di varie lotterie istantaneee ...

