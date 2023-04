Roma, uomo accoltellato a Pineta Sacchetti: è grave (Di sabato 8 aprile 2023) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - Un uomo è grave, ricoverato in codice rosso al Policlinico Gemelli, dopo essere stato accoltellato durante una lite nei pressi di un supermercato in via della Pineta Sacchetti a Roma. I poliziotti del commissariato Borgo, intervenuti sul posto dopo la segnalazione del titolare dell'attività commerciale, hanno arrestato l'aggressore, un cittadino nigeriano con precedenti di polizia. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 aprile 2023), 8 apr. (Adnkronos) - Un, ricoverato in codice rosso al Policlinico Gemelli, dopo essere statodurante una lite nei pressi di un supermercato in via della. I poliziotti del commissariato Borgo, intervenuti sul posto dopo la segnalazione del titolare dell'attività commerciale, hanno arrestato l'aggressore, un cittadino nigeriano con precedenti di polizia.

