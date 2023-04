(Di sabato 8 aprile 2023)notturna per un impiegatobeccato mentre era felicemente appartato nella cabina di guida del, in compagnia di una professionista del. Ma non solo, perché la carne non è l’unico grande vizio che può far dimenticare all’uomo i suoi doveri. In un’altra occasione, infatti, lo hanno visto mentre entrava in una salaper tentare la fortuna. Un’altra volta ancora, invece di lavorare, era entrato in una pasticceria per comprare un cornetto. Ama: ”Rubare è facile, nessuno controlla!”, le razzie di gasolio dei netturbini e gli interrogatoriper unAma E il lavoro? Insomma, tutto faceva tranne ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilmessaggeroit : Roma, netturbino Ama sorpreso a non lavorare: con il camion dei rifiuti in pasticceria e sale slot e poi a prostitu… - repubblica : Spazzino va a prostitute col camion dell'Ama. 'Licenziatelo' [di Lorenzo D'Albergo] - sappil_o : RT @repubblica: Spazzino va a prostitute col camion dell'Ama. 'Licenziatelo' [di Lorenzo D'Albergo] - Madame_DD : RT @rep_roma: Spazzino va a prostitute col camion dell'Ama. 'Licenziatelo' [aggiornamento delle 09:38] - CorriereCitta : Roma, si va prostitute con il camion dell’Ama: sesso, slot machine e ‘vida loca’ per un netturbino -

Abbonati per leggere anche Leggi anche Meloni e Piantedosi condannati per le occupazioni abusive di: "Paghino 6,3 milioni"...le serate nelle discoteche " ha ricordato " io non avevo tempo perché ero sempre tra Milano e... due discoteche in una sera festeggiando su uno stradone dove c'erano anche lestappando ......concerti di Milano edello scorso anno. The Sisters Of Mercy si formano nel 1980 a Leeds, Inghilterra, prendendo il nome dalle Sisters of Mercy (sorelle della misericordia), ovvero le...

Roma, netturbino Ama va a prostitute con il camion dei rifiuti: l'azienda lo scopre e lo sospende leggo.it

Sempre sul posto del lavoro. Sempre nel momento sbagliato, quando sarebbe dovuto trovarsi in giro per Roma a raccogliere rifiuti. Per questi motivi (non che ne servano altri) uno dei degli oltre 6.200 ...Un dipendente dell'Ama è stato beccato mentre andava a prostitute con l'autocompattatore che dovrebbe guidare per raccogliere la spazzatura. L'uomo ...