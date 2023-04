Roma, si schianta contro lo spartitraffico: è grave (FOTO) (Di sabato 8 aprile 2023) Ha perso probabilmente il controllo della sua auto e ha finito la corsa contro uno spartitraffico. Questo è quello che è successo ieri sera a Roma, in via Casilina, all’altezza del civico 1750: è qui che un uomo, alla guida della sua vettura, una Fiat Punto, ha centrato in pieno lo spartitraffico intorno alle 19. Incidente ieri sulla Casilina L’incidente, autonomo, è avvenuto intorno alle 19 sulla Casilina, all’altezza del civico 1750. L’uomo alla guida dell’auto, di cui non conosciamo l’età, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato, dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto, in codice rosso al Policlinico Tor Vergata. Ora spetterà agli agenti della polizia locale del VI Gruppo Torri fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica. Un colpo di sonno? Una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 8 aprile 2023) Ha perso probabilmente illlo della sua auto e ha finito la corsauno. Questo è quello che è successo ieri sera a, in via Casilina, all’altezza del civico 1750: è qui che un uomo, alla guida della sua vettura, una Fiat Punto, ha centrato in pieno lointorno alle 19. Incidente ieri sulla Casilina L’incidente, autonomo, è avvenuto intorno alle 19 sulla Casilina, all’altezza del civico 1750. L’uomo alla guida dell’auto, di cui non conosciamo l’età, è rimastomente ferito ed è stato trasportato, dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto, in codice rosso al Policlinico Tor Vergata. Ora spetterà agli agenti della polizia locale del VI Gruppo Torri fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica. Un colpo di sonno? Una ...

