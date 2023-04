Roma, sfondano porta appartamento per sfratto e si ritrovano in casa del questore (Di sabato 8 aprile 2023) (Adnkronos) – Irruzione per errore a casa del questore di Roma, Carmine Belfiore, durante uno sfratto esecutivo ad Ostia. Lo racconta il quotidiano ‘La Repubblica’, spiegando che la vicenda riguarda il caso di una studentessa che, ricevuto un appartamento in eredità dalla nonna, aveva avviato un braccio di ferro con l’inquilino che non pagava l’affitto, ottenendo alla fine lo sfratto esecutivo. Nei giorni scorsi, la ragazza, l’ufficiale giudiziario, un fabbro e, come è previsto, anche le forze dell’ordine e un’ambulanza del 118, si sono presentati ad Ostia, ma la giovane pare non ricordasse l’esterno della casa. Giunti all’indirizzo, l’ufficiale giudiziario non ricevendo risposta al citofono né alla porta ha dato ordine di forzare la serratura. Una ... Leggi su italiasera (Di sabato 8 aprile 2023) (Adnkronos) – Irruzione per errore adeldi, Carmine Belfiore, durante unoesecutivo ad Ostia. Lo racconta il quotidiano ‘La Repubblica’, spiegando che la vicenda riguarda il caso di una studentessa che, ricevuto unin eredità dalla nonna, aveva avviato un braccio di ferro con l’inquilino che non pagava l’affitto, ottenendo alla fine loesecutivo. Nei giorni scorsi, la ragazza, l’ufficiale giudiziario, un fabbro e, come è previsto, anche le forze dell’ordine e un’ambulanza del 118, si sono presentati ad Ostia, ma la giovane pare non ricordasse l’esterno della. Giunti all’indirizzo, l’ufficiale giudiziario non ricevendo risposta al citofono né allaha dato ordine di forzare la serratura. Una ...

