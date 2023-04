Roma, rubano portafogli e borse in bar e ristoranti: quattro arresti. Ecco come agivano (Di sabato 8 aprile 2023) I carabinieri del Gruppo di Roma hanno intensificato i servizi antiborseggio in vista dell’afflusso dei numerosi turisti in arrivo nella Capitale per trascorrere le festività di Pasqua. Nella giornata di ieri, in due diverse attività, i carabinieri hanno arrestato quattro persone, gravemente indiziate di aver rubato tra i tavolini di locali pubblici del centro storico della Capitale facendo salire a 21 il numero delle persone arrestate dai militari, nel centro storico, per tale tipologia di reato, dall’inizio dell’anno. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 aprile 2023) I carabinieri del Gruppo dihanno intensificato i servizi antiggio in vista dell’afflusso dei numerosi turisti in arrivo nella Capitale per trascorrere le festività di Pasqua. Nella giornata di ieri, in due diverse attività, i carabinieri hanno arrestatopersone, gravemente indiziate di aver rubato tra i tavolini di locali pubblici del centro storico della Capitale facendo salire a 21 il numero delle persone arrestate dai militari, nel centro storico, per tale tipologia di reato, dall’inizio dell’anno. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

