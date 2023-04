Roma, rifiuti, Alfonsi: “Da chiusura Rocca Cencia nessun posto di lavoro a rischio” (Di sabato 8 aprile 2023) “Siamo disponibili ad incontrare i Sindacati, che ce lo hanno richiesto, sulle future prospettive dell’impianto di Rocca Cencia dopo la chiusura del TMB. Certo però è che la riconversione dell’impianto, secondo quanto previsto dal Piano dei rifiuti, non mette a rischio nessun posto di lavoro in AMA ma, al contrario, sarà un fattore di miglioramento della qualità del lavoro per tutti gli addetti”. Così Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale a margine dell’incontro del Sindaco Roberto Gualtieri con i Comitati e le Associazioni del territorio svoltosi nel pomeriggio a Rocca Cencia. (sg) L'articolo ... Leggi su italiasera (Di sabato 8 aprile 2023) “Siamo disponibili ad incontrare i Sindacati, che ce lo hanno richiesto, sulle future prospettive dell’impianto didopo ladel TMB. Certo però è che la riconversione dell’impianto, secondo quanto previsto dal Piano dei, non mette adiin AMA ma, al contrario, sarà un fattore di miglioramento della qualità delper tutti gli addetti”. Così Sabrina, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo deidiCapitale a margine dell’incontro del Sindaco Roberto Gualtieri con i Comitati e le Associazioni del territorio svoltosi nel pomeriggio a. (sg) L'articolo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gualtierieurope : Oggi è una giornata storica per #Roma: chiude definitivamente il TMB di #RoccaCencia. Facciamo un nuovo passo verso… - mrmorris61 : @arringagnolo @MarcelloN12 @Giampie64340923 @RomanyukYuliya Il problema dei rifiuti per strada non mi risulta esser… - antoniocapobi20 : Spot A.S. Roma 1983 sui rifiuti - FTaccer66320 : RT @romanoziroldo: @19484893 @Robert46268422 E a Milano continuano a votare a sx per sentirsi l elite italiana , ed invece si uniscono a Ro… - nieddupierpaolo : RT @PoliteKosmo: Hanno veramente ragione !!! La tecnologia galoppa come la Commissione UE (€€€) . Iniziamo a mangiarceli i rifiuti a Roma;… -