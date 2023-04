Roma, Mourinho: «Sicuri che la Juve non abbia 59 punti?» (Di sabato 8 aprile 2023) Le parole di Mourinho dopo la vittoria della Roma: «Le partite si vincono quando si segna un gol in più dei tuoi avversari, è l’obiettivo del calcio» Jose Mourinho ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Roma in casa del Torino. Di seguito le sue parole. PRAGMATISMO – «Le partite si vincono quando si segna un gol in più dei tuoi avversari. Chi segna, vince la partita. Questo è l’obiettivo del calcio. Vincere è il massimo che si può fare, con qualità e anche con i problemi, che cerchiamo di nascondere. Sicuri che la Juve non abbia 59 punti? In quel caso saremmo quarti». CHE AVVERSARIO LO PREOCCUPA – «Noi stessi. Vogliamo pensare come una grande squadra e una grande squadra non trascura nessuna competizione, non perde una ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 aprile 2023) Le parole didopo la vittoria della: «Le partite si vincono quando si segna un gol in più dei tuoi avversari, è l’obiettivo del calcio» Joseha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dellain casa del Torino. Di seguito le sue parole. PRAGMATISMO – «Le partite si vincono quando si segna un gol in più dei tuoi avversari. Chi segna, vince la partita. Questo è l’obiettivo del calcio. Vincere è il massimo che si può fare, con qualità e anche con i problemi, che cerchiamo di nascondere.che lanon59? In quel caso saremmo quarti». CHE AVVERSARIO LO PREOCCUPA – «Noi stessi. Vogliamo pensare come una grande squadra e una grande squadra non trascura nessuna competizione, non perde una ...

