Roma, Mourinho polemico: "Noi secondi? Siamo in Italia, daranno i 15 punti alla Juve" (Di sabato 8 aprile 2023) La Roma guadagna tre punti pesantissimi in casa del Torino, portandosi a casa una partita tutt'altro che facile. Basta un gol del solito Paulo Dybala su rigore, sempre più trascinatore di questa squadra. Adesso i giallorossi sono terzi in classifica, dietro a Napoli e Lazio, con la possibilità concreta di entrare a far parte appieno tra le prime quattro. Lasciate indietro le due milanesi, Milan e Inter, e l'Atalanta, tutte e tre bloccate in questa giornata. Nel post partita, José Mourinho, oltre a parlare del match, ha punzecchiato sia la Juventus e sia Antonio Cassano, protagonista delle parole contro il tecnico portoghese: "Non gliene frega un c… del calcio, fa solo cinema". Mourinho punzecchia Juve e Cassano dopo Torino-Roma

