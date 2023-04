Roma, Mourinho: 'Importante andare avanti in Europa ma pensiamo al Torino' (Di sabato 8 aprile 2023) José Mourinho, raggiunto da DAZN prima di Torino-Roma, ha presentato i temi della partita: "Speriamo di continuare in Europa League,... Leggi su calciomercato (Di sabato 8 aprile 2023) José, raggiunto da DAZN prima di, ha presentato i temi della partita: "Speriamo di continuare inLeague,...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #TorinoRoma ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma - OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaSamp ?? ?? DAJE ROMA! ?? #ASRoma - OfficialASRoma : “Questo senso di vinciamo e siamo felici, perdiamo e siamo tristi ma siamo insieme, è un po’ come nelle famiglie.… - sportli26181512 : Torino, Juric: 'Miranchuk? Abbiamo più scelte': Ivan Juric, tecnico del Torino, ai microfoni di DAZN ha parlato pri… - iba8 : RT @OfficialASRoma: ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #TorinoRoma ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma -