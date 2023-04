Roma, l’ufficiale giudiziario sfonda la porta per lo sfratto ma sbaglia: è la casa del questore (Di sabato 8 aprile 2023) Carmine Belfiore, 62 anni, è il questore di Roma. Ieri un ufficiale giudiziario accompagnato dal fabbro ha fatto irruzione a casa sua sfondando la porta. Con loro, in caso di problemi di sicurezza, c’erano i carabinieri che però sono rimasti all’esterno del palazzo. Belfiore, che è in città solo da qualche mese non aveva fatto nulla di male. l’ufficiale giudiziario, racconta l’edizione Romana di Repubblica, ha semplicemente sbagliato porta. Doveva infatti notificare uno sfratto nel condominio di Ostia dove abita anche Belfiore. La proprietaria di casa era una studentessa che voleva cacciare un inquilino che occupava la casa della nonna senza pagare ... Leggi su open.online (Di sabato 8 aprile 2023) Carmine Belfiore, 62 anni, è ildi. Ieri un ufficialeaccompagnato dal fabbro ha fatto irruzione asuando la. Con loro, in caso di problemi di sicurezza, c’erano i carabinieri che però sono rimasti all’esterno del palazzo. Belfiore, che è in città solo da qualche mese non aveva fatto nulla di male., racconta l’edizionena di Repubblica, ha semplicementeto. Doveva infatti notificare unonel condominio di Ostia dove abita anche Belfiore. La proprietaria diera una studentessa che voleva cacciare un inquilino che occupava ladella nonna senza pagare ...

