Roma, fermato con 45 bancoposta per l'accredito del reddito di cittadinanza: "Dai chiudete un occhio, ve ne do un po'" (Di sabato 8 aprile 2023) Stava passeggiando con fare sospetto su via dei Quintili al Tuscolano, quando è stato fermato dagli agenti della Sezione Volanti di Roma per un controllo. Poiché l'uomo dava segni di insofferenza, i poliziotti hanno deciso di perquisirlo: sono state cosi scoperte nelle tasche del sospettato ben 34 carte bancoposta per l'accredito del reddito di cittadinanza e 33 ricevute di acquisto, oltre a 5.580 euro in contanti. Vistosi scoperto, l'uomo ha tentato di corrompere gli agenti, offrendo loro il denaro in cambio di un lasciapassare. È stato così arrestato, per ricettazione ed istigazione alla corruzione, un egiziano di 39 anni. Altre 11 carte bancoposta, a seguito di perquisizione domiciliare, sono state scoperte nella stanza da letto in uso esclusivo dello straniero.

