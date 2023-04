Roma, controlli a tappeto dei carabinieri: boom di arresti e denunce (Di sabato 8 aprile 2023) Roma. Per tutta la giornata di ieri, i carabinieri della Compagnia Roma Trionfale hanno eseguito una serie di verifiche nei quartieri Monte Mario, Flaminio e Trionfale mirate al contrasto di ogni forma di degrado e di illegalità. Ad esito delle verifiche, due persone sono state arrestate e quattro denunciate a piede libero. Di seguito il dettaglio delle operazioni. Anzio, spacca il lunotto di un’auto e si infila nell’auto per rubare, ma dietro ci sono i carabinieri: arrestato I controlli dei carabinieri, arrestate due persone Nel corso dei controlli dei militari, sono finiti in manette un 59enne italiano, a cui è stato notificato un ordine di esecuzione pena emesso dal Tribunale di Napoli, dovendo espiare una pena di 4 anni di reclusione per associazione per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 8 aprile 2023). Per tutta la giornata di ieri, idella CompagniaTrionfale hanno eseguito una serie di verifiche nei quartieri Monte Mario, Flaminio e Trionfale mirate al contrasto di ogni forma di degrado e di illegalità. Ad esito delle verifiche, due persone sono state arrestate e quattro denunciate a piede libero. Di seguito il dettaglio delle operazioni. Anzio, spacca il lunotto di un’auto e si infila nell’auto per rubare, ma dietro ci sono i: arrestato Idei, arrestate due persone Nel corso deidei militari, sono finiti in manette un 59enne italiano, a cui è stato notificato un ordine di esecuzione pena emesso dal Tribunale di Napoli, dovendo espiare una pena di 4 anni di reclusione per associazione per ...

