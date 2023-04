Roma | compattatori scaricano rifiuti nel TMB chiuso | Doria vs Gualtieri… chi dice la verità?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 8 aprile 2023). Uno dei temi sicuramente più caldi e sentiti con il quale la Giunta Gualtieri si trova a dover fare i conti è rappresentato dal nodo, in special modo dopo la chiusura del TMB di Rocca Cencia. La questione è piuttosto annosa e certamente di non facile soluzione in quanto da un lato ci sono le legittime richieste e il diritto dei cittadini a vivere in una città pulita e, dall’altro, la necessità di trovare soluzioni alla problematica deiche sia in grado di andare oltre alla gestione emergenziale. Il sindaco di Guidoniano aidi: ‘HaRocca Cencia? Se li smaltisca da sola’ La chiusura del TMB di Rocca Cencia In merito, uno dei casi maggiormente discussi e rappresentativi è quello relativo alla chiusura del TMB di Rocca ...