Roma, ancora ladri di auto in azione: boom di furti a Portuense, è allarme sicurezza (Di sabato 8 aprile 2023) Roma. Le razzie di auto continuano, purtroppo, ad imperversare nella città. Dopo quanto accaduto solamente poche settimane fa al Nuovo Salario ecco che la situazione si ripete pressoché identica nella zona di Villa Bonelli, nel quartiere Portuense. Quaranta i furti di pezzi di auto avvenuto in circa 15 giorni. Ed in un certo qual modo, i residenti è come se si siano convinti di essere diventati una sorta di 'autoricambi a cielo aperto' nel quale i malvivente possono attingere portandosi a casa catalizzatori, pneumatici, volanti nonché arraffare le prima cose che trovano all'interno delle vetture.

