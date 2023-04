Roma, aggredisce la donna col ‘pancione’ (al nono mese) ma il tentativo di rapina finisce a botte: interviene il compagno, ‘scazzottata’ in strada (Di sabato 8 aprile 2023) Gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine hanno invece arrestato un algerino di 46 anni, gravemente indiziato del reato di rapina e minacce. Lo straniero ha tentato di sottrarre una borsa che apparteneva ad una donna incinta del nono mese, spintonandola. A quel punto ha avuto inizio una colluttazione col compagno della donna, che aveva assistito alla scena. Lo scontro ha avuto termine solo grazie all’arrivo dei poliziotti, che sono riusciti a bloccare l’aggressore in fuga. In sede di giudizio direttissimo l’uomo è stato condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 8 aprile 2023) Gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine hanno invece arrestato un algerino di 46 anni, gravemente indiziato del reato die minacce. Lo straniero ha tentato di sottrarre una borsa che apparteneva ad unaincinta del, spintonandola. A quel punto ha avuto inizio una colluttazione coldella, che aveva assistito alla scena. Lo scontro ha avuto termine solo grazie all’arrivo dei poliziotti, che sono riusciti a bloccare l’aggressore in fuga. In sede di giudizio direttissimo l’uomo è stato condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città.

