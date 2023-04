Roberto Maroni | il verdetto dopo la morte | cosa hanno deciso i giudici

(Di sabato 8 aprile 2023), ne sono sicuro, non immaginava di essere così importante da essere inseguito dalla pubblica accusa anche da morto. Dài, Bobo, che non credevi di essere invidiato anche lì, mentre te ne stai sottoterra, deposto nella bara, il massimo. Magari vogliono inchiodarti sul legno della tua decorosa sepoltura, per assicurarsi che non te ne salti fuori a rincorrere i tuoi persecutori... Questa prosa scherzosa davanti a una tragedia, perché di tragedia della giustizia e dell'umanità si tratta, è di certo inadeguata, ma l'ironia è un modo per rievocarlo e somigliargli (per una battuta era pronto a perdere un ministero) ma aiuta a non sprofondare e a preservarsi per altre battaglie necessarie per difendere la reputazione sfregiata di un amico. Perché Bobo – già presidente della Regione Lombardia, vice presidente del Consiglio e ministro dell'Interno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Libero_official : Finito il processo avviato quando #Maroni era già malato. Il proscioglimento con formula piena ridà dignità all’ex… -

... un intervento finanziato per un importo di 3,4 milioni di euro dal "Patto per la Lombardia", siglato a suo tempo dall'ex premier Matteo Renzi e dall'allora presidente della Regione. ...Nomina di una conoscente in Ilspa, concluso il processo controe Bonomelli Non luogo a procedere per l'ex presidente della Regione Lombardia, deceduto lo scorso 22 novembre, e assoluzione per il co - imputato Guido Bonomelli , ex direttore generale di Ilspa. E' quanto ha deciso la quarta sezione penale del Tribunale di ...E infatti ce lo ricorda: "Non rompetemi i" di Riccardo Canaletti 'Il non sapete un ca**o più elegante che abbia mai sentito'. Sì, perché come lo diceParodi non lo dice nessuno. È uno ...

Roberto Maroni, nessun reato: assolto da morto Liberoquotidiano.it

Da sempre considerato uno dei nodi viabilistici più ostici per quel che riguarda l’ingresso e l’uscita dalla città di Bergamo: un'occasione per la cittadinanza ...Presunte nomine irregolari in Ilspa, assolto il co-imputato Bonomelli. Non luogo a procedere per Maroni. Il suo legale: "Pm voleva condanna post mortem" ...