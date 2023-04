RISULTATI: NJPW Sakura Genesis 08.04.2023 (Di sabato 8 aprile 2023) I RISULTATI di NJPW Sakura Genesis andato in onda l’8 Aprile 2023 in quel di Tokyo, Giappone NJPW Sakura Genesis 08.04.2023 Tokyo, Giappone . Shinnici Champion Grand Prix Celebration Six Man Tag Team Match Great O’Khan, Minoru Suzuki, Toru Yano battono El Desperado, Hiroshi Tanahashi, YOH (13.10) . Six Man Tag Team Match United Empire (Aaron Henare, Francesco Akira, Jeff Cobb) battono House Of Torture (EVIL, SHO, Yujiro Takahashi) w/Dick Togo (8.01) Just 5 Guys (DOUKI, Taichi, Yoshinobu Kanemaru) w/Taka Michinoku battono Los Ingobernables de Japon (BUSHI, Shingo Takagi, Tetsuya Naito) (9.20) BULLET CLUB (David Finlay, El Phantasmo, KENTA) w/Gedo battono Guerrillas Of Destiny (Hikuleo e Tama Tonga) e ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 8 aprile 2023) Idiandato in onda l’8 Aprilein quel di Tokyo, Giappone08.04.Tokyo, Giappone . Shinnici Champion Grand Prix Celebration Six Man Tag Team Match Great O’Khan, Minoru Suzuki, Toru Yano battono El Desperado, Hiroshi Tanahashi, YOH (13.10) . Six Man Tag Team Match United Empire (Aaron Henare, Francesco Akira, Jeff Cobb) battono House Of Torture (EVIL, SHO, Yujiro Takahashi) w/Dick Togo (8.01) Just 5 Guys (DOUKI, Taichi, Yoshinobu Kanemaru) w/Taka Michinoku battono Los Ingobernables de Japon (BUSHI, Shingo Takagi, Tetsuya Naito) (9.20) BULLET CLUB (David Finlay, El Phantasmo, KENTA) w/Gedo battono Guerrillas Of Destiny (Hikuleo e Tama Tonga) e ...

