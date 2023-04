Risultati classifica Serie A: in campo Udinese e Monza (Di sabato 8 aprile 2023) Risultati classifica Serie A: tutti gli aggiornamenti della ventinovesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla ventinovesima giornata di Serie A che si svolgerà tra il 7 e l’8 aprile 2023: i Risultati, la classifica e i marcatori delle partite. VENERDI’ 7 APRILE 2023 SALERNITANA-INTER 1-1 (6? Gosens, 90? Candreva) LECCE-NAPOLI (18? Di Lorenzo, 52? Di Francesco, 64? aut. Gallo) MILAN-EMPOLI 0-0 SABATO 8 APRILE 2023 Udinese-Monza LIVE 1-2 (18? Lovric, 48? Colpani, 55? Rovella) FIORENTINA-SPEZIA Ore 14.30 SAMPDORIA-CREMONESE Ore 16.30 ATALANTA-BOLOGNA Ore 16.30 TORINO-ROMA Ore 18.30 VERONA-SASSUOLO Ore 18.30 LAZIO-JUVE Ore ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 aprile 2023)A: tutti gli aggiornamenti della ventinovesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla ventinovesima giornata diA che si svolgerà tra il 7 e l’8 aprile 2023: i, lae i marcatori delle partite. VENERDI’ 7 APRILE 2023 SALERNITANA-INTER 1-1 (6? Gosens, 90? Candreva) LECCE-NAPOLI (18? Di Lorenzo, 52? Di Francesco, 64? aut. Gallo) MILAN-EMPOLI 0-0 SABATO 8 APRILE 2023LIVE 1-2 (18? Lovric, 48? Colpani, 55? Rovella) FIORENTINA-SPEZIA Ore 14.30 SAMPDORIA-CREMONESE Ore 16.30 ATALANTA-BOLOGNA Ore 16.30 TORINO-ROMA Ore 18.30 VERONA-SASSUOLO Ore 18.30 LAZIO-JUVE Ore ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NORISORSE : RT @PAZZASERIEC: ?? | I RISULTATI DEL GIRONE ??? Nuovo ribaltone in classifica: l'#Entella viene fermata sul pari dalla #Lucchese e cede cos… - 55marto : RT @CucchiRiccardo: La #Juventus è la seconda forza del campionato in base ai risultati ottenuti. La #Lazio è seconda per effetto della pen… - Federica081887 : RT @CucchiRiccardo: La #Juventus è la seconda forza del campionato in base ai risultati ottenuti. La #Lazio è seconda per effetto della pen… - SilviaPrato1 : RT @CucchiRiccardo: La #Juventus è la seconda forza del campionato in base ai risultati ottenuti. La #Lazio è seconda per effetto della pen… - bombastefa : RT @CucchiRiccardo: La #Juventus è la seconda forza del campionato in base ai risultati ottenuti. La #Lazio è seconda per effetto della pen… -