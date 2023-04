Rissa tra ultras di Sampdoria e Cremonese, due feriti (Di sabato 8 aprile 2023) Una violenta Rissa tra tifosi della Cremonese e tifosi della Sampdoria si è scatenata oggi all'improvviso a pochi passi dallo stadio Luigi Ferraris Leggi su golssip (Di sabato 8 aprile 2023) Una violentatra tifosi dellae tifosi dellasi è scatenata oggi all'improvviso a pochi passi dallo stadio Luigi Ferraris

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Ucraina, rissa tra militare volontario e sacerdote di Mosca: 'Quanta gente deve ancora morire prima che smetti di s… - antonio_gaito : E’ ora di chiudere definitivamente con i violenti. Non si può far finta di niente di fronte al terrore provato da b… - realvarriale : 1-1 tra #JuveInter. 83 minuti di noia e tatticismo con le 2 migliori occasioni per @inter, poi coda venenosa.… - lanzillottaserg : Novara: maxi-rissa tra pregiudicati con mazze e coltelli, chiuso un locale - infoitsport : Violenta rissa tra ultrà di Sampdoria e Cremonese, tre tifosi feriti -