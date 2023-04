Rissa tra ultras Cremonese e Sampdoria, due feriti lievi (Di sabato 8 aprile 2023) Una violenta Rissa tra tifosi della Cremonese e tifosi della Sampdoria si è scatenata oggi all'improvviso a pochi passi dallo stadio Luigi Ferraris di Genova dove alle 16,30 si giocherà una partita ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 8 aprile 2023) Una violentatra tifosi dellae tifosi dellasi è scatenata oggi all'improvviso a pochi passi dallo stadio Luigi Ferraris di Genova dove alle 16,30 si giocherà una partita ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Ucraina, rissa tra militare volontario e sacerdote di Mosca: 'Quanta gente deve ancora morire prima che smetti di s… - antonio_gaito : E’ ora di chiudere definitivamente con i violenti. Non si può far finta di niente di fronte al terrore provato da b… - realvarriale : 1-1 tra #JuveInter. 83 minuti di noia e tatticismo con le 2 migliori occasioni per @inter, poi coda venenosa.… - PaTonygrass : Rissa tra ultras Cremonese e Sampdoria, due feriti lievi - Calcio - ANSA - glooit : Rissa tra ultras Cremonese e Sampdoria, due feriti lievi leggi su Gloo -

Rissa tra ultras Cremonese e Sampdoria, due feriti lievi Una violenta rissa tra tifosi della Cremonese e tifosi della Sampdoria si è scatenata oggi all'improvviso a pochi passi dallo stadio Luigi Ferraris di Genova dove alle 16,30 si giocherà una partita fondamentale ... Genova, scontri tra tifosi di Sampdoria e Cremonese prima della partita Genova - La partita non è nemmeno iniziata e già si registrano scontri tra tifosi della Sampdoria e della Cremonese. Una cinquantina di teppisti mascherati da supporter ...hanno iniziato una rissa senza ... Lecce - Napoli, Edoardo De Laurentiis ha rischiato schiaffi dai salentini ...fortuna la rissa è stato solo sfiorata grazie all'intervento tempestivo ed efficace del servizio di sicurezza dello stadio. Chiaro che il motivo dell'astio si può ricondurre alla rivalità storica tra ... Una violentatifosi della Cremonese e tifosi della Sampdoria si è scatenata oggi all'improvviso a pochi passi dallo stadio Luigi Ferraris di Genova dove alle 16,30 si giocherà una partita fondamentale ...Genova - La partita non è nemmeno iniziata e già si registrano scontritifosi della Sampdoria e della Cremonese. Una cinquantina di teppisti mascherati da supporter ...hanno iniziato unasenza ......fortuna laè stato solo sfiorata grazie all'intervento tempestivo ed efficace del servizio di sicurezza dello stadio. Chiaro che il motivo dell'astio si può ricondurre alla rivalità storica... SAMPDORIA-CREMONESE: RISSA TRA ULTRAS, DUE FERITI - Sportmediaset Sport Mediaset SAMPDORIA-CREMONESE: RISSA TRA ULTRAS, DUE FERITI Una violenta rissa tra tifosi della Cremonese e tifosi della Sampdoria si è scatenata oggi all'improvviso a pochi passi dallo stadio Luigi ... Rissa tra ultras Cremonese e Sampdoria, due feriti lievi Una violenta rissa tra tifosi della Cremonese e tifosi della Sampdoria si è scatenata oggi all'improvviso a pochi passi dallo stadio Luigi Ferraris di Genova dove alle 16,30 si giocherà una partita fo ... Una violenta rissa tra tifosi della Cremonese e tifosi della Sampdoria si è scatenata oggi all'improvviso a pochi passi dallo stadio Luigi ...Una violenta rissa tra tifosi della Cremonese e tifosi della Sampdoria si è scatenata oggi all'improvviso a pochi passi dallo stadio Luigi Ferraris di Genova dove alle 16,30 si giocherà una partita fo ...