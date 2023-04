Riscaldamento a Bergamo, caloriferi accesi fino al 17 aprile (Di sabato 8 aprile 2023) INFO UTILI. Il Comune di Bergamo ha emesso nelle scorse ore un’ordinanza per prorogare la data di spegnimento del Riscaldamento in città. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 8 aprile 2023) INFO UTILI. Il Comune diha emesso nelle scorse ore un’ordinanza per prorogare la data di spegnimento delin città.

