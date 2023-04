Rimpasto di giunta nel Municipio X, i Giovani Dem non ci stanno: “Persa un’occasione” (Di sabato 8 aprile 2023) Ostia – C’è vento di nuove polemiche tra i banchi della maggioranza del Municipio X, dove la nomina ad assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili di Andrea Morelli (leggi qui), già segretario del minisindaco, non è piaciuta ai Giovani Democratici. “La nomina di Andrea Morelli – ha commentato il consigliere Raffaele Biondo, intervenendo durante il Consiglio municipale di ieri – ci lascia perplessi, ma non ci stupisce. Fermo restando la legittimità della scelta da parte del presidente Falconi, che ha il diritto di scegliere i componenti della giunta a sua discrezione, ritengo e ribadisco che questa si tratta di una scelta astorica”. Per Biondo – che con la consigliera Margherita Welyam è entrato in Municipio X raccogliendo più voti di chiunque altro nelle liste del Pd – si tratta infatti ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 8 aprile 2023) Ostia – C’è vento di nuove polemiche tra i banchi della maggioranza delX, dove la nomina ad assessore alla Cultura e alle Politicheli di Andrea Morelli (leggi qui), già segretario del minisindaco, non è piaciuta aiDemocratici. “La nomina di Andrea Morelli – ha commentato il consigliere Raffaele Biondo, intervenendo durante il Consiglio municipale di ieri – ci lascia perplessi, ma non ci stupisce. Fermo restando la legittimità della scelta da parte del presidente Falconi, che ha il diritto di scegliere i componenti dellaa sua discrezione, ritengo e ribadisco che questa si tratta di una scelta astorica”. Per Biondo – che con la consigliera Margherita Welyam è entrato inX raccogliendo più voti di chiunque altro nelle liste del Pd – si tratta infatti ...

