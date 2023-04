Retroscena Inter | Inzaghi salvato dal Benfica? L’idea del club ? SM

(Di sabato 8 aprile 2023) L’martedì giocherà contro ilnell’andata dei quarti di Champions League. Senza probabilmentesarebbe stato già esonerato INDISCREZIONE ? Dopo l’ennesimo passo falso in campionato (pareggio contro la Salernitana), un solo punto nelle ultime quattro partite, l’proverà a rialzare la testa in Champions League. Martedì il primo dei due confronti contro il. Sport Mediaset ha rivelato una proposito del futuro di Simone. Se non ci fosse stata la partita di martedì e dopo il pari di Salerno, ilavrebbe fatto altre valutazioni. Probabilmente il tecnico piacentino sarebbe stato esonerato.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è ...

Nel corso della lunga intervista concessa a Il Foglio , Walter Sabatini , ex - ds die Roma fra le altre, ha svelato alcunidi mercato. IL MIGLIOR COLPO - ' Il colpo più importante penso che rimanga Marquinhos, acquistato a 4 milioni e rivenduto a trenta, solo pochi ...Commenta per primo Quando un treno passa va preso al volo, ma anche gli aerei. Ad assicurarlo è Andrew Gravillon , che dopo essere cresciuto nell'a gennaio scorso è tornato in Italia, nel Torino, in prestito dal Reims: 'Era l'ultimo giorno di mercato - racconta il difensore a Torino Channel - mi sveglio alle 10.30 e trovo cinque chiamate ...Il momento più bello con l'Lo sgambetto al Napoli. Sapevamo che c'erano già tanti punti di ...- 'Quando ero al Sassuolo mi chiamò Ranieri per andare al Leicester e mi chiamarono ...

Sousa consiglia Inzaghi: «Hai visto il Benfica». Il retroscena di Salernitana-Inter tra i due allenatori Martedì la Champions sembra quasi uno spartiacque sul suo destino. Anche immediato. A fine part ...