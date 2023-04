Resetting | rilancio del turismo sostenibile | alle imprese voucher fino a 9mila euro 

Leggi su ildenaro

(Di sabato 8 aprile 2023) Pubblicata la seconda edizione del bando, per ildele intelligente europeo attraverso la digitalizzazione e l’innovazione. Il bando vuole favorire la transizione a modelli operativi più resilienti, circolari e sostenibili per ledeleuropeo, attraverso il testing e la diffusione di soluzioni digitali per il miglioramento dell’esperienza turistica, la decarbonizzazione del settore e la crescita economica inclusiva per i cittadini e i territori. Inoltre, la call intende promuovere la creazione di una rete di PMI nei cinque Paesi europei coinvolti, stimolando il trasferimento di conoscenza, la replicabilità dei modelli di business e assicurandone la continuità. Lepartecipanti dovranno proporre un Piano ...