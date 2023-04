Recensione Gli spiriti dell’isola, allegoria da Oscar (Di sabato 8 aprile 2023) Vi proponiamo la nostra Recensione de Gli spiriti dell’isola, film complicato ma ricco di significati, da poco disponibile sul catalogo di Disney+ TITOLO ORIGINALE: The Banshees of Inisherin. GENERE: Drammatico. NAZIONE: Irlanda, UK, USA. REGIA: Martin McDonagh. CAST: Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon, Barry Keoghan, Pat Shortt, Gary Lydon, Sheila Flitton, Jon Kenny, David Pearse, Aaron Monaghan. DURATA: 114 minuti. DISTRIBUTORE: Walt Disney Studios. USCITA AL CINEMA: 21/10/2022. Se avete visto Gli spiriti dell’isola potrete convenire che si tratta di un film complicato, e quindi in questa Recensione proveremo a fare un po’ di chiarezza e a suggerire delle interpretazioni alle allegorie dalle quali è tempestata la proiezione. Il nuovo straordinario lavoro di Martin ... Leggi su tuttotek (Di sabato 8 aprile 2023) Vi proponiamo la nostrade Gli, film complicato ma ricco di significati, da poco disponibile sul catalogo di Disney+ TITOLO ORIGINALE: The Banshees of Inisherin. GENERE: Drammatico. NAZIONE: Irlanda, UK, USA. REGIA: Martin McDonagh. CAST: Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon, Barry Keoghan, Pat Shortt, Gary Lydon, Sheila Flitton, Jon Kenny, David Pearse, Aaron Monaghan. DURATA: 114 minuti. DISTRIBUTORE: Walt Disney Studios. USCITA AL CINEMA: 21/10/2022. Se avete visto Glipotrete convenire che si tratta di un film complicato, e quindi in questaproveremo a fare un po’ di chiarezza e a suggerire delle interpretazioni alle allegorie dalle quali è tempestata la proiezione. Il nuovo straordinario lavoro di Martin ...

