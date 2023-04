Real Madrid, non solo il Brasile: anche il Chelsea su Ancelotti (Di sabato 8 aprile 2023) Non solo il Brasile. Il nome di Carlo Ancelotti è finito sui taccuini dei dirigenti dei grandi club oltre che delle migliori Federazioni, e dalle parti di Londra si parla in queste ultime ore di un suo possibile ritorno in Premier League. A richiamarlo in panchina potrebbe essere il Chelsea, che dopo gli esoneri di Tuchel e Potter ha affidato momentaneamente la squadra a Lampard. L’allenatore italiano ha però dichiarato di stare bene a Madrid, e che non andrà via finchè non lo cacceranno. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 aprile 2023) Nonil. Il nome di Carloè finito sui taccuini dei dirigenti dei grandi club oltre che delle migliori Federazioni, e dalle parti di Londra si parla in queste ultime ore di un suo possibile ritorno in Premier League. A richiamarlo in panchina potrebbe essere il, che dopo gli esoneri di Tuchel e Potter ha affidato momentaneamente la squadra a Lampard. L’allenatore italiano ha però dichiarato di stare bene a, e che non andrà via finchè non lo cacceranno. SportFace.

