Re Carlo: di chi era il cappotto “riciclato”? (Di sabato 8 aprile 2023) Re Carlo III si fa portavoce delle questioni ambientali, della sostenibilità e dell’importanza riciclo. Questo riguarda anche i piccoli aspetti della quotidianità, come il guardaroba. In 70 anni di regno, la regina Elisabetta II non ha mai indossato lo stesso outfit due volte, riservando questo destino solo ai gioielli e agli accessori più amati. Il nuovo Re, al contrario, ha indossato un cappotto che non gli apparteneva. In un appuntamento ufficiale in occasione della Domenica delle Palme, dunque, re Carlo ha sfoggiato un soprabito che gli esperti hanno riconosciuto subito. Il Sovrano si è recato nel Gloucestershire per prendere parte alla celebrazione religiosa. Per l’occasione ha indossato un elegante cappotto di lana color cammello chiuso da una fila di bottoni in pelle. AnsaIl capo d’abbigliamento è un vero e ... Leggi su velvetmag (Di sabato 8 aprile 2023) ReIII si fa portavoce delle questioni ambientali, della sostenibilità e dell’importanza riciclo. Questo riguarda anche i piccoli aspetti della quotidianità, come il guardaroba. In 70 anni di regno, la regina Elisabetta II non ha mai indossato lo stesso outfit due volte, riservando questo destino solo ai gioielli e agli accessori più amati. Il nuovo Re, al contrario, ha indossato unche non gli apparteneva. In un appuntamento ufficiale in occasione della Domenica delle Palme, dunque, reha sfoggiato un soprabito che gli esperti hanno riconosciuto subito. Il Sovrano si è recato nel Gloucestershire per prendere parte alla celebrazione religiosa. Per l’occasione ha indossato un elegantedi lana color cammello chiuso da una fila di bottoni in pelle. AnsaIl capo d’abbigliamento è un vero e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fra_Lugano : RT @pulcepalma: E bada Pinocchio, non fidarti mai troppo di chi sembra buono e ricordati che c'è sempre qualcosa di b… - parided : @carlo_sottile @Agenzia_Ansa No, quella è l'infamia di quel becero essere chiamato Renzi. Con quello accanto bisogn… - peterkama : Vacilla l’alleanza tra l’Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi. Già da tempo c’erano segnali di cri… - rotellini_carlo : @La7tv Tutti chi??? I proseliti e chi ne trae benefici, presenti e prossimi. Gli altri milioni non possono scordare le sue malefatte. - elisa_ruberto : RT @pulcepalma: E bada Pinocchio, non fidarti mai troppo di chi sembra buono e ricordati che c'è sempre qualcosa di b… -