(Di sabato 8 aprile 2023) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo carichi per un nuovo episodio di. Quest’oggi ci troviamo in quel di Kentucky, Rhode Island, e tra i match annunciati spicca l’incontro con in palio il titolo FTW sotto le ‘FTW Rules’ (Falls Count Anywhere) tra Hook ed Ethan Page e quello tra Darby Allin e Lee Moriarty. FTW Rules Match con in palio il titolo FTW: Hook (c) vs. Ethan Page (3,5 / 5) Match divertente, estremo e ricco di azione: ad avere la meglio è stato come al solito Hook il quale ha sottomesso Ethan Page con la Red Room. Vincitore ed ancora campione: Hook Nel post match Hook ha rincarato la dose scaraventando Ethan Page attraverso un tavolo con una T-Bone Suplex. Assistiamo ad un nuovo episodio della QTV, QT Marshall è carico in vista del suo match al fianco di Powerhouse Hobbs contro i Lucha Bros. L’incontro con in ...

Rampage 07.04.2023 The New Affiliate Zona Wrestling

