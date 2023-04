Raffica di furti a Roma, nemmeno ai tavoli dei bar c’è tregua: 4 arresti (Di sabato 8 aprile 2023) Roma. I furti nella Capitale non si fermano mai. E ora che la Pasqua porta fisiologicamente un afflusso di turisti da ovunque, in Italia e nel mondo, il fenomeno non può che aumentare. Ecco il dettagli delle operazioni di questi ultimi giorni da parte dei Carabinieri. furti a Roma, turista scippata dell’IPhone a Trastevere: telefono recuperato con il GPS Ondata di furti a Roma: aumentano i turisti e le occasioni I Carabinieri del Gruppo di Roma hanno intensificato i servizi antiborseggio in vista dell’afflusso dei numerosi turisti in arrivo nella Capitale per trascorrere le festività di Pasqua. Nella giornata di ieri, in due diverse attività, i Carabinieri hanno arrestato quattro persone, gravemente indiziate di aver rubato tra i tavolini di locali ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 8 aprile 2023). Inella Capitale non si fermano mai. E ora che la Pasqua porta fisiologicamente un afflusso di turisti da ovunque, in Italia e nel mondo, il fenomeno non può che aumentare. Ecco il dettagli delle operazioni di questi ultimi giorni da parte dei Carabinieri., turista scippata dell’IPhone a Trastevere: telefono recuperato con il GPS Ondata di: aumentano i turisti e le occasioni I Carabinieri del Gruppo dihanno intensificato i servizi antiborseggio in vista dell’afflusso dei numerosi turisti in arrivo nella Capitale per trascorrere le festività di Pasqua. Nella giornata di ieri, in due diverse attività, i Carabinieri hanno arrestato quattro persone, gravemente indiziate di aver rubato tra ini di locali ...

