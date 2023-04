Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : Raffica di attacchi a #Bakhmut: 'La città è in mani russe' #8aprile #iltempoquotidiano #russia #ucraina… - sysmedia68 : RT @Gianl1974: Il sistema energetico ucraino ha resistito a una raffica di attacchi russi nell'inverno 2022-2023. La campagna invernale d… - leftsnoopy : RT @Gianl1974: Il sistema energetico ucraino ha resistito a una raffica di attacchi russi nell'inverno 2022-2023. La campagna invernale d… - Gio_Scorza : RT @Gianl1974: Il sistema energetico ucraino ha resistito a una raffica di attacchi russi nell'inverno 2022-2023. La campagna invernale d… - Gianl1974 : Il sistema energetico ucraino ha resistito a una raffica di attacchi russi nell'inverno 2022-2023. La campagna in… -

...tra giovedì e ieri ha effettuatoaerei su obiettivi appartenenti ad Hamas nel sud del Libano e nella Striscia di Gaza. I militari hanno affermato che sono stati una risposta a unadi ...Anche se la Casa Bianca non incoraggia Kiev a compiereal di fuori dell'Ucraina e non le ... Un civile è stato ferito da unadi munizioni. Negli ultimi tre giorni, il distretto urbano ...Roma, 7 apr - Continuano glidi Israele sul Libano anche nella notte, a quanto comunica l'esercito di Tel Aviv e come riportato dall' Ansa , dopo la risposta descritta nella giornata di ieri e ai 34 razzi ricevuti nella ...

Guerra Ucraina, raffica di attacchi a Bakhmut: "La città è in mani russe" Il Tempo

L'esercito russo continua a sferrare la sua offensiva a Bakhmut, cercando di prendere il pieno controllo della città. Lo Stato ...La chiusura a raffica di alcune case famiglia per gli anziani continua a dividere e a fare discutere. L’ultimo intervento arriva da Gianni Ulivelli di Italia Viva. "La norma della Regione Toscana che ...