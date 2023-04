Questa Lazio mette fifa alla Juve: 2-1 (Di sabato 8 aprile 2023) – Che ne dite, sui giornaloni e sulle tivvù, i commentatori bravi, quelli che sanno tutto, che prevedono tutto, che spiegano perché la Juve vincerà e perché, poi, ha perso, spenderanno qualche parola per raccontare alla gente che la Lazio è seconda in classifica con cinque punti di vantaggio sulla Roma, con sei sul Milan, con sette sull’Inter? Sopra ha solo il Napoli, una squadra di extraterrestri che dall’inizio del campionato guarda tutte le concorrenti dall’alto in basso. Strano, fino a ieri i superesperti raccontavano dei successi della Roma, dei problemi delle milanesi, dell’Atalanta che non è più lei, e ai biancocelesti grasso che cola se gli dedicavano un breve accenno. Meglio così. Sarri, zitto zitto, ha portato l’aquila a volare alto, fregandosene dei complimenti che non gli sono arrivati. Evidentemente, lui come tutti i suoi ... Leggi su romadailynews (Di sabato 8 aprile 2023) – Che ne dite, sui giornaloni e sulle tivvù, i commentatori bravi, quelli che sanno tutto, che prevedono tutto, che spiegano perché lavincerà e perché, poi, ha perso, spenderanno qualche parola per raccontaregente che laè seconda in classifica con cinque punti di vantaggio sulla Roma, con sei sul Milan, con sette sull’Inter? Sopra ha solo il Napoli, una squadra di extraterrestri che dall’inizio del campionato guarda tutte le concorrenti dall’alto in basso. Strano, fino a ieri i superesperti raccontavano dei successi della Roma, dei problemi delle milanesi, dell’Atalanta che non è più lei, e ai biancocelesti grasso che cola se gli dedicavano un breve accenno. Meglio così. Sarri, zitto zitto, ha portato l’aquila a volare alto, fregandosene dei complimenti che non gli sono arrivati. Evidentemente, lui come tutti i suoi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Morik92_ : L'atteggiamento passivo con cui entra la #Juve in ogni partita è da studiare. Non può sempre farsi svegliare all'ep… - MiC_Italia : Viaggia tra i luoghi della #Cultura per riscoprire la bellezza del nostro patrimonio. ?? Questa settimana visitiamo… - Bett1b : RT @ciceronemio: DENTINA è stata recuperata vagante alla periferia di cassino. .anziana e con un solo dente in bocca...io non so cosa mai a… - Rebecca84114536 : RT @ciceronemio: DENTINA è stata recuperata vagante alla periferia di cassino. .anziana e con un solo dente in bocca...io non so cosa mai a… - Matteo31121962 : #PRESSING la disonestà intellettuale di questa trasmissione è penosa ma come si fa a vedere una spinta che non c'è… -