Quentin Tarantino a Milano fa scena muta davanti a 500 persone, ma il suo libro è una bomba – LA RECENSIONE (Di sabato 8 aprile 2023) Quentin Tarantino fa scena muta. E per farsi sentire ancora meno indossa una mascherina nera fino agli occhi senza mai togliersela. Il fantasma dell'opera, insomma, atteso come il Messia alla libreria Mondadori di Milano in mezzo ad almeno 600 persone che nemmeno Fabio Volo. E dire che nel denso straripante libro Cinema Speculation (La Nave di Teseo), che è venuto a presentare (al volo) anche in Italia, Tarantino si racconta in maniera fluviale, un po' come in molti dialoghi dei suoi film. L'attesa per la star comunque è altissima, un po' come il ritardo con cui arriva (50 minuti). Niente foto con gli smartphone (sic) intimano le bodyguard, ma soprattutto una musichetta in sottofondo che sembra arrivare dal Tirolo (arisic). L'arrivo del Messia di Pulp ...

