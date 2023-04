Quel Tempo di seconda mano, passato e presente di un impero (Di sabato 8 aprile 2023) Una gelida distesa ghiacciata. Forse l’incantato lago dei cigni di Cajkovskij, lascia intendere la musica che viene da chissà dove. Una ragazzina passa veloce sui pattini, forse inconsapevole di ciò first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 8 aprile 2023) Una gelida distesa ghiacciata. Forse l’incantato lago dei cigni di Cajkovskij, lascia intendere la musica che viene da chissà dove. Una ragazzina passa veloce sui pattini, forse inconsapevole di ciò first appeared on il manifesto.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... editoreruggeri : Curioso l’Editore che licenzia il Direttore fingendo che i (non) Lettori da tempo non abbiamo già licenziato lui e… - 123Prova2 : @LanzoMichele @matteorenzi Mi scusi ma Renzi è odiato da quasi tutta Italia, perché mette solo loro? È un politico… - Giacomo_Sessa : Non esiste un tempo preciso accade nel mentre in quel attimo inaspettato che all’improvviso ti fa tremare il fiato. - Luca_D_M_03 : @Dario_Accolla Beh si dice che i bambini non è che volessero tanto pregare in quel momento e da tempo i genitori si… - CuriousTw : @TCommodity Il processo e' iniziato gia da tempo, dobbiamo consolarci a vivere un ruolo di braccio armato degli USA… -