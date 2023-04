Quanto impatta il racconto di un luogo nei social sull’interesse della collettività verso quel posto? (Di sabato 8 aprile 2023) Cosa vuol dire essere un travel creator? Vuol dire, anzitutto, che la risposta cambia anno dopo anno, mese dopo mese, giorno dopo giorno. E non è un’esagerazione. C’è stato un tempo in cui creare contenuti sul travel era qualcosa di simile a un diario di bordo; poi c’è stato un tempo in cui le foto hanno sostituito le parole e, allora, attraverso queste, si presentavano mete e luoghi a persone che quelle mete e quei luoghi li potevano solamente sognare. Poi c’è stato un tempo, il più recente – adatto a creator come Whereyouneedtobe – in cui il video breve ha sostituito le foto e in cui la priorità non è più tanto il racconto, la sostanza, Quanto l’aggancio con cui quella sostanza viene presentata. O meglio, la chiave di narrazione. LEGGI ANCHE > «I travel creators che copiano non andranno molto ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 8 aprile 2023) Cosa vuol dire essere un travel creator? Vuol dire, anzitutto, che la risposta cambia anno dopo anno, mese dopo mese, giorno dopo giorno. E non è un’esagerazione. C’è stato un tempo in cui creare contenuti sul travel era qualcosa di simile a un diario di bordo; poi c’è stato un tempo in cui le foto hanno sostituito le parole e, allora, attraqueste, si presentavano mete e luoghi a persone chele mete e quei luoghi li potevano solamente sognare. Poi c’è stato un tempo, il più recente – adatto a creator come Whereyouneedtobe – in cui il video breve ha sostituito le foto e in cui la priorità non è più tanto il, la sostanza,l’aggancio con cuila sostanza viene presentata. O meglio, la chiave di narrazione. LEGGI ANCHE > «I travel creators che copiano non andranno molto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... culatinal : @matteosalvinimi Il tema é molto più complesso e delicato di quanto lei ed altri, qui ed in altre sedi, possano pen… - daves80 : @Gianlu_BoNa1990 @GiuxInter @VinceTheI Non ho le competenze per dire quanto impatta. È un dato però che puo aiutare… - Sinnerista : A Montecarlo mi piacerebbe affrontare Nole, voglio quanto la crescita delle ultime settimane impatta in questa partita. - RobyBerto99 : @reggiani_enrico @Piu_Europa Non esiste l'impatto zero. Impatta MENO (almeno per quanto riguarda i bovini) Non si… -