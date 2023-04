Quando Juve e Inter vincevano giocando in maniera orribile | nessuno fiatava

(Di sabato 8 aprile 2023) Ogni volta che provavo a guardare, negli anni scorsi, partite dell’o dellantus (e perché no, anche del Milan senza quel Leao) che stavano andando a vincersi il campionato, ero costretto a cambiare canale per quanto a mio avviso giocassero male. E trovavo strano chelo facesse notare, e che le si incensasse lo stesso. Ora, guarda caso, mi tocca leggere che non fa nulla se il Napoli ha compiuto un ulteriore passo decisivo per la vittoria del campionato, perché quello che conta per gli addetti ai lavori (ma saranno così addetti, poi?), quelli stessi che non hanno mai proferito parola sui modi di vincere delle squadre di cui sopra, è che sembra avere perso la grande bellezza che lo contraddistingueva. Davvero tutto pittoresco, molto pittoresco. Il primo gol del Napoli nasce da una manovra molto bella ed incisiva, che si ...

