Quando il dolore umano si trasforma in vera letteratura

Conobbi Anna Luisa Pignatelli nel 2016, Quando uscì per Fazi Editore il romanzo "Ruggine", e da lì in avanti non potei fare a meno di seguirla nella sua produzione che, più di ogni cosa, conserva dei tratti fortemente novecenteschi, tanto nello stile quanto nelle tematiche. Non per artifizio. Quello che Pignatelli espone nei suoi scritti è qualcosa che ha a che fare in concreto col Novecento, a partire dal modo in cui ne mette a parte il lettore. Un tipo di dolore che è forse più dell'individuo moderno che non di quello contemporaneo. L'uomo del Duemila potrebbe aver dimenticato che tanto del suo malessere scaturisce ancora e sempre dalla mancata sottomissione, l'accettazione negata dell'individuo a opera della società. Se la protagonista di "Ruggine", Gina, sa che "su questa terra non c'erano che il bene e il male, che si affrontavano ogni giorno in ...

