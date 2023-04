Quando finisce Il Cantante Mascherato 2023? Data ultima puntata (Di sabato 8 aprile 2023) Tutto pronto o quasi per il gran finale de Il Cantante Mascherato, il game musicale targato Rai che ci porta a scoprire le identità misteriose celate dietro divertenti e pittoreschi camuffamenti. Anche questa edizione, c’è da dire, ha riscosso un notevole successo tra il pubblico: adesso però è tempo ormai di calarsi nell’atmosfera delle ultime puntate considerando che il programma è ormai prossimo alla sua conclusione. Scopriamo insieme dunque tutte le anticipazioni con questo articolo. Quando va in onda l’ultima puntata del Cantante Mascherato 2023 In queste settimane il programma condotto da Milly Carlucci ci ha tenuto compagnia nelle prime serate di Rai 1 scontrandosi peraltro con un altro programma di punta della concorrenza, ovvero il serale di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 8 aprile 2023) Tutto pronto o quasi per il gran finale de Il, il game musicale targato Rai che ci porta a scoprire le identità misteriose celate dietro divertenti e pittoreschi camuffamenti. Anche questa edizione, c’è da dire, ha riscosso un notevole successo tra il pubblico: adesso però è tempo ormai di calarsi nell’atmosfera delle ultime puntate considerando che il programma è ormai prossimo alla sua conclusione. Scopriamo insieme dunque tutte le anticipazioni con questo articolo.va in onda l’delIn queste settimane il programma condotto da Milly Carlucci ci ha tenuto compagnia nelle prime serate di Rai 1 scontrandosi peraltro con un altro programma di punta della concorrenza, ovvero il serale di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : Dromedario fugge dal circo e finisce in strada ad Agrigento. Ma quando avrà fine lo spettacolo penoso e crudele deg… - CorriereCitta : Quando finisce Il Cantante Mascherato 2023? Data ultima puntata - Andrea_Cerbone : RT @Jagdtiger11: @fratotolo2 @Riley_Gaines_ Semplicemente basta non tuffarsi in acqua alla partenza. Lo fanno nuotare da solo e quando fini… - joseseiperme : La partite finisce quando segna l’udinese????? - Dark_Ispanico : Finisce veramente solo quando la conversazione whatsapp passa in 'Archiviate'..... -