Qualificazioni Masters 1000 Montecarlo 2023 | Zeppieri ko al primo turno | vince Fucsovics in rimonta

(Di sabato 8 aprile 2023) Giulioè stato sconfitto in tre set da Marton, numero 72 al mondo, neldideldi(4-6 6-4 6-2).L’azzurro è partito bene conquistando ilset grazie a un break nell’ultimo game, ma l’ungherese ha avuto la meglio in un secondo set combattuto prima di dominare il parziale conclusivo. Nel secondosfiderà ilnte tra Safiullin e Krajinovic.set equilibrato, dove i due tennisti hanno tenuto i propri turni di battuta senza grossi problemi. Nel quinto gameannulla una palla break all’ungherese, e nell’ultimo gioco riesce a ...

Giornata intensa anche in quel di Montecarlo : cominciano infatti ledel Rolex Monte - Carlo. Due gli italiani impegnati: subito alle 11.00 sul Court des Princes ci sarà ......infoltita da Nardi e Zeppieri che tentano la strada delleIl commento di Ubaldo Scanagatta E' ormai alle porte il classico appuntamento primaverile con il Rolex Monte - Carlo: ...Luca Nardi se la vedrà contro Constant Lestienne nel primo turno delledel1000 di Montecarlo 2023 , torneo in partenza sui campi in terra battuta del Principato. Entrambi hanno giocato ad Estoril (Portogallo) la settimana scorsa arrendendosi all'...

Atp Monte-Carlo, tutto quello che c'è da sapere sul Masters 1000 Sky Sport

Il live e la diretta testuale di Zeppieri-Fucsovics, incontro valevole per il primo turno di qualificazioni del Masters 1000 di Montecarlo 2023, in programma dal 9 al 16 aprile.